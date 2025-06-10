Движение курьеров на СИМ намерены ограничить в центре Петербурга и других районах

Правительство Санкт-Петербурга планирует определить перечень зон, в которых будет действовать запрет движения курьеров на средствах индивидуальной мобильности, в том числе на электровелосипедах. Среди них округа 11 районов, обратил внимание «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ утром 10 июня разместили на антикоррупционной экспертизе Смольного. Распоряжение комитета по транспорту подготовлено в целях упорядочения на территории Петербурга деятельности по доставке товаров физическими лицами.

В зоны включили отдельные территории 11 районов города: в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском и Центральном. Так, например, в список попали все округа Центрального района и лишь парк «Дубки» — в Курортном.

Власти Петербурга стали публиковать проекты распоряжений в целях определения регламента работы курьеров. Прежде «Ъ-СПб» писал, что скорость движения электровелосипедов намерены ограничить до 15 км в час.

Татьяна Титаева