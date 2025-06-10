Дрозденко: Два беспилотника уничтожили в небе над Ленобластью

Губернатор Ленобласти утром 10 июня в своем Telegram-канале заявил, что силами ПВО в небе над Ленобластью уничтожили два беспилотника. В регионе объявляли режим воздушной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первый БПЛА летел над Тосненским районом, второй — над Ломоносовским. Обошлось без жертв и разрушений. В Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в ряде районов из-за атаки отключали интернет и мобильную связь.

По данным Минобороны, в период с 21:50 9 июня до 05:50 10 июня дежурные средства ПВО перехватили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

UPD: ограничения в аэропорту Пулково сняли в 08:05.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 1 июня господин Дрозденко осудил атаки на мосты в Брянской и Курской областях. Тогда в результате происшествия с поездом «Климов – Москва» погибли семь человек.

Андрей Маркелов