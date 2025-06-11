Суд отправил под домашний арест на два месяца иноагента Льва Шлосберга

Псковский городской суд отправил под домашний арест до 8 августа заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Заседание прошло в закрытом режиме. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста суд просила сторона обвинения.

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Политика обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). О том, что «яблочник» стал фигурантом уголовного дела, стало известно во вторник, 10 мая. По данным «Яблока», поводом для возбуждения дела стали дебаты между господином Шлосбергом и бывшим научным руководителем Института научной информации по общественным наукам РАН Юрием Пивоваровым (оба внесены в реестр иноагентов), «в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной.

На заседание в Псков приехал председатель «Яблока» Николай Рыбаков. «Лев не призывает к насилию, не распространяет ложь, не нарушает закон. Он говорит о мире, потому что убежден: жизнь каждого человека имеет высшую ценность. Он не скрывается, не уезжает, не молчит. Он остается рядом с людьми, в родном Пскове, разделяет с ними испытания и вселяет надежду»,— написал господин Рыбаков в своем Telegram-канале.

Согласно Уголовному кодексу РФ, уголовная ответственность за дискредитацию армии наступает, если гражданин привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. «Ъ» выяснил, что 27 июня 2024 псковский политик был оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом стала публикация в Telegram-канале от 17 марта 2022 года, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Псковского городского суда.

Подробнее о новом уголовное деле против Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов) — в материале «Ъ-СПб» «Политика выдали “Одноклассники”».

Надежда Ярмула