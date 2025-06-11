Второй апелляционный суд вернул Шуваловскому лесу статус рекреационной зоны

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга 11 июня своим решением вернул Шуваловскому лесу статус рекреационной зоны (Р2) в Генплане города. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шуваловский лес. Архивное фото

Фото: ЖК «Шуваловский» Шуваловский лес. Архивное фото

Фото: ЖК «Шуваловский»

Апелляционной инстанцией было отменено решение Санкт-Петербургского городского суда, вынесенное в декабре прошлого года по иску застройщика ООО «СЗ "Вектор"», о признании недействительными изменений в Генплане и присвоения объекту статуса Р2. Этот статус Шуваловский лес получил в конце 2023-го. С тех пор ведутся судебные споры между компанией «Вектор», приобретшей эту землю до внесения правок в Генплан, и противниками застройки этой территории.

Речь идет о двух земельных участках суммарной площадью почти 14 га, расположенных восточнее ЖК «Шуваловский». Представители «Вектора» утверждают, что компания несет убытки в связи с невозможностью застройки купленной территории. Местные же жители активно борются за сохранение Шуваловского леса и закрепления за ним статуса рекреационной зоны.

Подробнее об этом читайте в нашем тексте «Лесопарк вернули в зону застройки».

Дарья Астанина