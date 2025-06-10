«Аларм-Моторс» купит старейшего в Петербурге дилера LADA за 250 млн рублей

Группа компаний «Аларм-Моторс» заключила сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Автоцентр Интей-Лада». Новым владельцем дилерского предприятия, которое находится на Коломяжском проспекте, 30 корп.1, станет ООО «Аларм Сервис Озерки» (входит в ГК «Аларм-Моторс»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий на презентации ежегодного рейтинга «Топ-менеджеры года» Smart Brunch ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий на презентации ежегодного рейтинга «Топ-менеджеры года» Smart Brunch ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-СПб», сумма сделки составила около 250 млн рублей. В ближайшее время автоцентр будет переименован в «Аларм-Моторс ЛАДА». Компания оценивает потенциал своих продаж марки на уровне 1000-1500 новых автомобилей в год.

«После открытия в Петербурге за последние несколько лет трех новых дилерских центров LADA для нас стало очевидно, что в городе достаточно дилеров марки, и самая понятная точка входа — это приобретение одного из них. Мы с интересом откликнулись на предложение владельцев о покупке «Интей-Лада», и по результатам аудита пришли к соглашению по условиям сделки»,— отметил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Господин Слуцкий также уточнил, что это первая за всю историю компании сделка по приобретению действующего дилерского предприятия.

Группа компаний «Аларм-Моторс» основана в 2003 году, является официальным дилером автомобилей 22 брендов. В 2024 году в дилерских центрах «Аларм-Моторс» было продано 17 092 автомобиля (новых и с пробегом), что на 42% больше результата 2023 года.

Владимир Колодчук