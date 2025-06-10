Песков подтвердил участие Путина в ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум. Традиционно глава государства выступит на пленарном заседании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля заявил, что конечно же, господин Путин в этом году приедет на ПМЭФ. Панельная дискуссия с участием президента ожидается 20 июня. Модератора заседания пока не называют.

Форум пройдет на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» с 18 по 21 июня. В городе ожидаются дорожные ограничения. Так, уже известно, что проезд по КАД на юге Петербурга будет закрыт для фур массой более 3,5 тонны.

Татьяна Титаева