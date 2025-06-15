Наукоград избавляют от пробок

Новая дорога на территории нацпарка «Лосиный остров» может появиться к марту 2026 года. Речь идет об организации дополнительного въезда в подмосковный Королев со стороны трассы М-8. Для этого планируется использовать существующие улицы и технические проезды, которые будут расширены до полноценной дороги. Таким образом подмосковный минтранс рассчитывает решить проблему пробок на существующих въездах в Королев. Речь идет о «полноценном строительстве» на территории нацпарка, которое может нанести ущерб экосистеме заповедной территории, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Власти Подмосковья намерены создать новый съезд с Ярославского шоссе в Королев к марту 2026 года, следует из опубликованного в соцсетях ответа областного минтранса на запрос местного жителя. Сейчас в город, напомним, можно попасть по Пионерской улице и через Болшевское шоссе, но их пропускной способности уже не хватает. Для организации третьего въезда власти выполнят «инженерные изыскания», подготовят проект и проведут «работы капитального характера» на участке от М-8 до Калининградской улицы, в том числе по существующей Водопроводной аллее.

Часть этого пути пройдет по нацпарку «Лосиный остров» (имеет статус особо охраняемой территории федерального значения), где любые строительные работы должны согласовываться с Минприроды и проходить экологическую экспертизу. Между ФГБУ «Национальный парк "Лосиный остров"» и ГБУ МО «Мосавтодор» (подведомственное областному минтрансу учреждение) уже подписано соглашение о сервитуте (предоставлении права на ограниченное пользование собственностью) в отношении участка под дорогой.

Необходимость дополнительного въезда в Королев обсуждается несколько лет. Еще в 2023 году администрация города предлагала проложить дорогу, используя Водопроводную аллею и технические проезды на территории нацпарка. Этот вариант с самого начала не нравился местным жителям, экологам и ученым (см. “Ъ” от 28 марта 2024 года): они видели в стройке риск ущерба нацпарку. В конце 2024 года жители спрашивали про дорогу у Владимира Путина во время прямой линии с президентом. По итогам глава государства поручил правительству РФ, Московской области и Общественной палате до 1 апреля 2025 года рассмотреть различные варианты въезда с учетом мнения жителей. Подмосковные власти остановились на варианте, который предлагали изначально.

В перспективе рассматривается реконструкция и самой Пионерской улицы с расширением ее до шести полос, следует из ответа минтранса. Но для реализации проекта потребуются «многочисленные» изъятия, затрагивающие частный сектор, жилые дома, гаражи и кооперативные парковки, сообщает ведомство.

Чтобы исключить коллапс во время работ, областные власти предлагают сначала организовать альтернативный въезд через «Лосиный остров», а потом уж браться за Пионерскую улицу.

“Ъ” запросил у минтранса дополнительные детали проекта, в ведомстве комментарий не предоставили.

Юридические коллизии, связанные со строительством дороги в Королев через нацпарк, «в целом решены», говорит член экспертного совета при Рослесхозе Антон Хлынов, отмечая при этом, что строительство дороги может привести к серьезным последствиям для заповедной территории и жителей города. «То, что сейчас есть в нацпарке,— это бетонка шириной едва ли три-четыре метра, проложенная еще в СССР для внутренних нужд лесничества и на некоторых участках уже отсутствующая вовсе. Там не разъедутся даже два автомобиля,— поясняет он.— Так что это будет полноценное строительство. После того как эту дорогу реконструируют, она сменит по документам статус, и ее последующие реконструкции юридически смогут превратить дорогу в полноценную трассу через нацпарк, что недопустимо для природоохранных территорий». Господин Хлынов при этом сомневается, что новая дорога решит транспортную проблему города. «В Королеве развивается многоэтажное строительство, а пробки возникают из-за маятниковой миграции населения на работу в Москву»,— поясняет эксперт.

Полина Ячменникова