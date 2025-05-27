«Лосиному острову» добавляют точности

Минприроды разработало проект приказа об охранной зоне национального парка «Лосиный остров» в пределах Московской области. В этом документе будут указаны точные координаты данной территории и определен ее природоохранный режим. Принятие приказа, по мнению Минприроды, поможет предотвратить негативное воздействие на уникальную экосистему парка. Однако эксперт отмечает, что в документе недостаточно четко указаны запреты, которые должны действовать на территории «Лосиного острова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минприроды опубликовало для общественного обсуждения проект приказа с описанием охранной зоны национального парка «Лосиный остров», расположенной в границах Московской области. Часть нацпарка в Москве в конце 2023 года перешла под контроль столичных властей. Полномочия в области охраны и использования этих территорий находятся у департамента культуры Москвы. Их границы утверждены постановлением столичного правительства от 11 апреля 2025 года.

Изначально границы охранной зоны «Лосиного острова» были установлены еще в СССР решениями исполкомов Московского областного и Московского городского советов народных депутатов от 1979 и 1988 годов.

В советских документах в качестве ориентиров используются улицы, реки, границы кварталов, технические зоны и так далее.

В Минприроды отмечают, что это приводило к «нарушениям режима охранной зоны со стороны юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность в ее границах», в связи с чем решено указать в приказе точные координаты границ.

Документ закрепляет и режим охранной зоны. На территории нацпарка запрещается строительство новых объектов, отнесенных к особо опасным или технически сложным. Хозяйственная деятельность (использование дорог, трубопроводов, линий связи и электропередачи и т. д.) в охранной зоне должна вестись таким образом, чтобы не наносить вред животным.

«Территория нацпарка в границах Московской области окружена плотно заселенными урбанизированными территориями, промышленными зонами и объектами городской коммунальной и транспортной инфраструктуры,— указывают в Минприроды.— Интенсивное воздействие городской среды на лесные насаждения нацпарка и чрезмерная рекреационная нагрузка на его территорию могут нанести непоправимый ущерб окружающей среде, оказать негативное воздействие на качество жизни проживающих граждан и уровень экологической безопасности мегаполиса». Новый приказ, уверены в министерстве, сократит эти риски. «Проект разработан в целях недопущения негативного воздействия на уникальные лесные экосистемы нацпарка, которые осуществляют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции»,— говорится в пояснительной записке.

Уточнение координат охранной зоны — это «процесс позитивный», считает эксперт общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов, «ситуация на местности меняется, адреса и географические объекты меняются — нужно более точно описать эту зону в координатах».

Господин Хлынов подчеркивает, что новый приказ не отменяет все еще действующие советские документы, но сетует, что ему не хватает «конкретики». «Он не исключает застройки территорий, в нем не прописана буферная зона и не обозначен запрет на перевод земель сельскохозяйственного назначения в иные категории,— отмечает эксперт.— Не предусмотрено запрета на изменение целевого назначения земель, что в итоге может привести к малоэтажной застройке и даже многоэтажному строительству».

Полина Ячменникова