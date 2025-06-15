Россияне все реже снимают наличные из банкоматов и платят картами

В первом квартале 2025 года россияне значительно реже обращались к банкоматам для снятия денег. По данным Банка России, количество операций по снятию наличных с банковских карт достигло рекордно низкого уровня за последние 14 лет — 394 млн. Меньше снимали только в аналогичном периоде 2009 года, когда было зафиксировано 392,5 млн операций.

Объем снятия наличных также установил антирекорд, составив 7,6 трлн руб., что является минимумом с первого квартала 2023 года. В то же время объем карточных платежей за товары и услуги снизился до 13,2 трлн руб., что на 2,5 трлн руб. меньше, чем в четвертом квартале 2024 года, и на 185 млрд руб. меньше показателя годовой давности.

Кроме того, мировые тренды также влияют на снижение доли карт в платежных услугах. В США и других западных странах наблюдается переход к токенизированным кошелькам, в то время как в Китае доминируют WeChat и AliPay, а в Индии — UPI, отмечает независимый эксперт Максим Митусов.

Несмотря на снижение использования карт, денежные потоки в розничной торговле в первом квартале 2025 года выросли на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это может свидетельствовать о росте наличных расчетов, что, по мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексея Войлукова, связано с введением прогрессивной шкалы налогообложения в России с 1 января 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неснимаемые в остатке».