Неснимаемые в остатке

В первом квартале 2025 года граждане гораздо реже снимали деньги в банкоматах, чем за предыдущие 14 лет. До двухлетнего минимума сократились и карточные платежи. Впрочем, и в мире население также сокращает использование карт на фоне роста альтернативных видов платежей. При этом эксперты называют и ряд специфических факторов, среди которых рост вложений в депозиты и сокращение выдачи потребительских кредитов. А в ближайшее время на размеры обналичивания может оказать влияние борьба с дропперами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, в первом квартале 2025 года было зафиксировано самое низкое за последние 14 лет количество операций по снятию наличных с банковских карт — 394 млн. Меньше снимали наличные лишь в первом квартале 2009 года (392,5 млн раз). По объему снятия наличных также установлен антирекорд — 7,6 трлн руб., минимум с первого квартала 2023 года (6,9 трлн руб.). При этом объем оплаты картами товаров и услуг также снижается, в отчетном квартале он составил 13,2 трлн руб., что меньше показателя четвертого квартала 2024 года на 2,5 трлн руб. и на 185 млрд руб. меньше показателя годовой давности.

Эксперты связывают снижение как оплаты товаров и услуг, так и снятия наличных с карт одновременным действием нескольких факторов.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что на это могли повлиять рекордные рыночные ставки, которые располагают к сбережению средств в классических депозитных продуктах, а также сильное сокращение выдачи потребительских кредитов, которые в некоторой части традиционно обналичиваются. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка весь первый квартал 2025 года держалась выше 20% годовых, чего не было ни разу за все время ее расчета с июля 2009 года. Выдачи кредитов наличными в первом квартале этого года оказались в 2,2 раза ниже, чем в первом квартале 2024 года. «Высокая долговая нагрузка граждан, образовавшаяся как результат разгона розничного кредитования за последние четыре года, отвлекает большую часть доходов на обслуживание кредитов»,— также отмечает господин Беликов. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин отмечает, что «существенное расширение лимита на переводы через СБП на собственные счета в различных банках способствовало снижению оборота наличных при совершении крупных покупок и сделок».

Впрочем, снижающаяся доля карт в платежных услугах является мировым трендом, отмечают эксперты. В частности, согласно данным Global Payments Report 2025, чистые карточные трансакции снижаются во всем мире, платежные привычки во всем мире склоняются к альтернативным платежным методам. «В США и большинстве западных стран все больше платежей переходит на токенизированные кошельки (Apple Pay, Google Pay и др.), в Китае это кошельки WeChat и AliPay, которые являются доминирующим методом платежа там, в Индии используется UPI (аналог нашего СБП), который там уже опередил наличные и платы по картам вместе взятые»,— перечисляет независимый эксперт Максим Митусов.

Вместе с тем, согласно статистике Банка России, денежные потоки в розничной торговле в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года выросли на 3,3%. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что одновременный рост оборотов в розничной торговле и снижение оплаты банковскими инструментами можно объяснить только ростом оплаты наличными. А тот факт, что наличные стали меньше снимать с карт, может говорить о том, что граждане начали больше получать зарплату в конвертах. «Это было вполне ожидаемо, если учесть, что с 1 января в России была введена прогрессивная шкала налогообложения, в результате часть предпринимателей постаралась оптимизировать налоговые выплаты»,— отмечает господин Войлуков.

В среднесрочной перспективе всплеска обналичивания средств эксперты также не ожидают.

Тем более что, как ожидает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, «во втором и следующем кварталах на снижение доли снятий наличными может повлиять активная борьба с дропперами». Впрочем, Юрий Беликов считает, что со временем этот показатель прекратит спад и начнет плавную нормализацию, поступательно направляясь к средним уровням. «Это будет обусловлено плавным циклом снижения рыночных ставок и началом оживления розничного кредитования»,— уверен он.

Максим Буйлов