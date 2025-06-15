Пациенты все чаще оценивают врачей по манере общения

Фармацевтическая компания «Медисорб» провела опрос среди 1,2 тыс. россиян о том, к каким врачам они хотели бы иметь круглосуточный доступ и по каким критериям выбирают специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Самым востребованным оказался терапевт — такой вариант ответа выбрали 40% опрошенных. В топ-5 врачей также вошли эндокринолог (21%), психиатр (19%), отоларинголог (15%) и кардиолог (14%).

В каждом втором случае (на это указали 50% опрошенных) россияне принимают решение об обращении к специалисту, основываясь на его тоне и манере общения. Только на втором месте находятся квалификация и статус (46%) медика. Также респондентов волнует внешний вид (30%) врача и только в каждом пятом случае — его возраст.

Самым важным критерием, определяющим профессионализм врача, россияне считают статус специалиста в медицинском сообществе (так ответили 39% опрошенных). Респондентов также волнуют опыт работы врача (33%), его популярность в социальных сетях (25%), а также стоимость приема (23%). Реже всего опрошенных интересовало участие медика как спикера в СМИ, на это указали всего 8% участников исследования.

Интересно, что наибольшая потребность в круглосуточном доступе к врачу — среди людей в возрасте 36–40 лет (на это указали 36% опрошенных), что в среднем в два-три раза выше, чем у остальных групп респондентов. В ходе исследования граждан также спрашивали, как они ищут нужного специалиста: 53% используют рекомендации от друзей / родственников / знакомых, 37% — поиск в интернете, 16% — социальные сети, 15% — сайты клиник.

Наталья Костарнова