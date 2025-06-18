Корпоративный музей — транслятор культурного кода компании

Когда-то корпоративные музеи были просто хранилищами архивных фото, вымпелов и исторических образцов продукции. Сегодня они превратились в мощные коммуникационные инструменты, формирующие идентичность компании для сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов. Почему ведущие холдинги вкладывают миллионы в «оживление» своей истории, как музейные пространства участвуют в формировании корпоративной культуры и как бизнес может использовать их для укрепления лояльности — рассказываем в материале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2023 году открылась масштабная выставка «100 лет гражданской авиации России». Экспозиция представляет уникальные архивные материалы, модели самолетов и интерактивные инсталляции, рассказывающие о ключевых этапах развития авиационной отрасли страны Фото: предоставлено компанией «Комбинат музейно-выставочного искусства» Специалисты КМВИ уделяют особое внимание не только общей концепции, но и тщательной проработке материалов, световых решений и даже тактильных ощущений, чтобы каждый элемент интерьера или экстерьера работал на общую идею Фото: предоставлено компанией «Комбинат музейно-выставочного искусства» Музей железных дорог России в Северной столице привлекает внимание не только редкими историческими локомотивами, но и современными мультимедийными инсталляциями, рассказывающими о прошлом, настоящем и будущем российских железных дорог Фото: предоставлено компанией «Комбинат музейно-выставочного искусства» В 2016 году начал работу Музей истории денег, экспозиция которого наглядно демонстрирует эволюцию денежного обращения в России Фото: предоставлено компанией «Комбинат музейно-выставочного искусства» Следующая фотография 1 / 4 В 2023 году открылась масштабная выставка «100 лет гражданской авиации России». Экспозиция представляет уникальные архивные материалы, модели самолетов и интерактивные инсталляции, рассказывающие о ключевых этапах развития авиационной отрасли страны Фото: предоставлено компанией «Комбинат музейно-выставочного искусства» Специалисты КМВИ уделяют особое внимание не только общей концепции, но и тщательной проработке материалов, световых решений и даже тактильных ощущений, чтобы каждый элемент интерьера или экстерьера работал на общую идею Фото: предоставлено компанией «Комбинат музейно-выставочного искусства» Музей железных дорог России в Северной столице привлекает внимание не только редкими историческими локомотивами, но и современными мультимедийными инсталляциями, рассказывающими о прошлом, настоящем и будущем российских железных дорог Фото: предоставлено компанией «Комбинат музейно-выставочного искусства» В 2016 году начал работу Музей истории денег, экспозиция которого наглядно демонстрирует эволюцию денежного обращения в России Фото: предоставлено компанией «Комбинат музейно-выставочного искусства»

Корпоративные музеи переживают революцию. Еще год назад с руки президента статус отраслевых музеев был закреплен как важный компонент научно-практической базы исторического просвещения, а ранее Владимир Путин заявлял о необходимости включить музеи предприятий в новый нацпроект «Кадры» и призвал бизнес содействовать ознакомлению с работой предприятий. Теперь музеи не просто памятники прошлому, а стратегические HR- и PR-инструменты, повышающие вовлеченность сотрудников и доверие клиентов.

В широком контексте такие пространства работают на сохранение индустриального наследия, продвижение промышленного туризма и брендинг региона. С точки зрения организации представляют собой инструмент коммуникационной политики предприятия. Музей внутри предприятия может стать составляющей «репутационного капитала», мощным инструментом конкурентоспособности за счет укрепления имиджа, который основывается на уникальной, индивидуальной и знаковой корпоративной культуре предприятия.

«Музей — это не хранилище, а вместилище. Разница в том, что культура, кристаллизованная в пространстве музея (физическом и информационном), не застывает, а продолжает свое развитие. Музей — это инкубатор для контролируемого развития, который позволяет программировать культурный код организации. Музей — это динамические (разум) и статичные (память) формации, синергия которых и формирует культуру организации»,— описывает одну из ключевых функций таких пространств генеральный директор компании «Комбинат музейно-выставочного искусства» (КМВИ) Елена Михайлова.

При этом есть и вспомогательные функции, например, проведение самопрезентации компании и ее достижений: новых образцов, флагманов, технологий; проведение заседаний попечительских советов, совета директоров, совещаний с высокопоставленными делегациями; организация массовых и целевых мероприятий для внутреннего и внешнего посетителя; ведение профориентационных и обучающих программ для детей сотрудников компании, школьников, студентов; иные активности.

В свое время известный музеолог и исследователь мира корпоративных музеев Николай Никишин заявлял в своих докладах, что в стране действует около 3000 корпоративных музеев. Сосчитать их точное число и объединить в сообщество решила в качестве одной из целевых задач профессиональная площадка — национальная премия «Корпоративный музей», где ежегодно проходят презентации и смотры выставочных, издательских, образовательных проектов, созданных музеями компаний. В ежегодном рейтинге из выборки 200 претендентов в топ 2025 года вошло 25 музеев. Впервые конкурсную таблицу возглавил Музей истории денег АО «Гознак». А лидер нескольких предшествующих лет, Музей железных дорог России холдинга ОАО РЖД занял третью позицию. Все эти знаковые проекты Санкт-Петербурга были созданы трудами специалистов одной компании — «Комбината музейно-выставочного искусства».

«Как показывает статистика конкурса и составляемый нами рейтинг корпоративных музеев, наиболее успешные и яркие музейные проекты рождаются благодаря сотрудничеству промышленных компаний с профессиональными музейными проектировщиками. Признанными экспертами в области создания современных экспозиций и музеев различной направленности являются специалисты КМВИ»,— отмечает директор и основатель национальных премий «Корпоративный музей» и «Корпоративный календарь» Наталья Нечаева.

Осознавая путь

Корпоративная культура — это живая система ценностей, традиций и смыслов, которая объединяет сотрудников и формирует идентичность компании. То есть корпоративная культура — это всегда про людей и для них. И вот тут музей вне конкуренции. Он выступает неким цехом сборки, аккумулируя в себе знания, технологии, артефакты и людей.

«Порой именно создание музея помогает компании определить свой культурный код, философию и ментальность. Музей — это инструмент, через который корпорация вписывает свою деятельность в широкий культурный контекст, в созидание всего общества, в общемировую практику, а сотрудники предприятия ощущают себя причастными большому делу»,— отмечает госпожа Михайлова.

Музей наделяет высшими смыслами ежедневную деятельность предприятия. И вот уже машинист не просто ведет состав из точки А в точку В, а связывает между собой отдаленные части страны. А нефтяник не просто качает нефть, а покоряет недра, осваивает неизведанное, повышает обороноспособность отчизны.

Грамотно организованные экспозиции корпоративных музеев, где через современные дизайн-решения и сценографию представлены артефакты деятельности компании, работают на повышение статуса всего бизнеса. Как в случае с Музеем истории денег АО «Гознак» в Петропавловской крепости: 200-летний опыт отрасли в создании защищенной продукции здесь подается как часть технологического и культурного наследия страны.

В экспозиции деятельность компании вписана в историческую ретроспективу денежного обращения с древнейших времен до настоящего времени. Предметный ряд из монет и банкнот дополняют разработанные Комбинатом уникальные исторические реконструкции, обстановочные сцены, мультимедийные инсталляции, которые демонстрируют не только технологии изготовления денег, но и их применение, трансформацию, влияние на развитие общества.

В широком культурном контексте деньги превращаются и в символ эпохи, и в произведение искусства, а их производство в сложный творческий и общественно значимый процесс. В дизайне музея использован визуальный язык на основе культурного кода организации: интерьерные решения создают впечатление сокровищницы, витринное оборудование, декоративные пилоны, интерактивные объекты имитируют старинные банковские сейфы. Визуальной доминантой служит масштабная инсталляция «Миллион», представляющая собой башню из 350 столбиков рублевых монет. Интерпретируя народную мудрость «копейка рубль бережет», инсталляция служит метафорой стабильности и процветания, и теперь используется во многих пиар-акциях компании.

В своих интервью директор выставочного комплекса «Музей истории денег АО "Гознак"» Наталия Ипатова отмечала, что некоторые проекты музея раскрыли творческий потенциал гознаковских художников. В целом, по ее словам, музей выставочного комплекса получает высокие оценки как в профессиональном сообществе, так и у посетителей.

Корпоративная ДНК

Современный корпоративный музей — это сложносочиненный коммуникационный инструмент, способный через многослойные экспозиции транслировать культурную идентичность компании как сотрудникам, так и внешней аудитории. Яркий пример — Музей железных дорог России (проект КМВИ по заказу ОАО РЖД, открыт в 2017–2018 годах), ставший эталоном для отраслевых и технических музеев, имеет несколько российских и международных наград. Его концепция «Человек и железная дорога» через личные истории и интерактивные инсталляции показывает эволюцию технологий в понятном человеческом восприятии. Такой подход решает сразу несколько задач: от адаптации новых кадров через диалог поколений до формирования общественного восприятия отрасли как драйвера национального развития.

Смысловым стержнем огромной экспозиции стала тема «Человек и железная дорога», приблизив сложные технические истории к масштабу посетителя — через интерактивные инсталляции и сценографические решения здесь воссоздается опыт взаимодействия обычных людей с железной дорогой в разные исторические эпохи. Музей превращает забытые профессии в живые истории: стоит подойти к скульптуре путевого обходчика или кочегара — и она «оживает» на экране, делясь воспоминаниями о буднях прошлого. Каждый персонаж, реконструированный на основе исторических документов — изображений, архивных кинофотодокументов, инструкций, рассказывает об особенностях своих профессий, ежедневных задачах и радостях. Это позволило представить в музее ряд железнодорожных профессий, утраченных в процессе развития техники. Отдельным слоем на экспозиции показано значение железных дорог в битве за Победу.

Для работы музея с подрастающим поколением была разработана особая повествовательная линия, включающая в себя Детский центр для самых маленьких и особенные маршруты в основной экспозиции для школьников. Музей предлагает юным посетителям интерактивные программы профессиональной ориентации, включающие работу с образовательными модулями и специально разработанными интерактивными станциями, моделирующими различные железнодорожные специальности. Так, корпоративные музеи выполняют стратегически важную миссию профессиональной ориентации, выступая связующим звеном между историей предприятия и его будущим. Через интерактивные форматы они не просто знакомят подрастающее поколение с актуальными специальностями, но и формируют яркую эмоциональную связь с профессией, закладывая кадровый резерв для отрасли. Такой подход к преемственности поколений становится ключевым фактором устойчивого развития компании в условиях быстро меняющегося рынка труда.

Площадка для сотрудничества

Создание музея — всегда партнерский проект. «В этом процессе проявляется еще одна сторона корпоративной культуры — открытость к диалогу и сотрудничеству. Он позволяет собрать своих друзей, привлечь к совместной работе даже конкурентов, которые являются таковыми на уровне бизнеса, но охотно сотрудничают в культурном и информационном поле. На фоне активного культурного сотрудничества улучшаются и деловые отношения, возникают новые коллаборации, намечаются новые векторы развития»,— делится госпожа Михайлова

В частности, выставка «К 100-летию гражданской авиации России» (проект реализован КМВИ совместно с АО «Аэропорт Пулково» в 2023 году) показала, как преодолеваются конкурентные барьеры, объединяя игроков отрасли в культурно-историческом пространстве. Выставка задумывалась как пролог Национального музея гражданской авиации России, создание которого анонсировалось в ближайшем будущем в Петербурге. Его концепцию также формируют специалисты КМВИ.

«Работа над проектами показала, что корпоративный, отраслевой, промышленный или научно-технический музей способен сделать компанию-организатора центром культурного сотрудничества и притяжения, объединив партнеров, сотрудников, настоящих и бывших, историков, ученых, инвесторов, бизнес и администрацию»,— подчеркивает Елена Михайлова.

Участниками проекта стали около тридцати организаций, десяток частных коллекционеров и историков авиации из разных городов России. Благодаря плодотворному сотрудничеству удалось наполнить выставку редкими артефактами и историческим фото- и видеоматериалами, макетами и моделями, разработать множество нестандартных дизайнерских решений и образных мультимедийных инсталляций, оказавших эмоциональное воздействие на посетителей и пробудивших в них живой интерес к российской авиации.

Знаковым аспектом экспозиции стало ее созвучие основным отраслевым трендам: от импортозамещения в авиастроении до поддержки отечественных технологических решений. Поэтому особую актуальность приобретает инициатива АО «Аэропорт Пулково» по созданию в Санкт-Петербурге — в городе-основателе — Национального музея гражданской авиации, который тоже должен быть партнерским, что сделает его центром сотрудничества и притяжения всех «игроков» отрасли.

Таким образом, современный корпоративный музей трансформировался в многофункциональный институт влияния, работающий на три ключевых направления. Первое — смысловая (нарративная) трансляция: технологические и исторические артефакты через музейные интерпретации становятся носителями корпоративной философии, формируя ценностный каркас организации. Второе — социальный уровень: происходит создание корпоративной идентичности, сотрудники чувствуют сопричастность к свершениям компании в прошлом и ответственность за ее будущее. Третье — коммуникационная платформа: музей продвигает корпоративную культуру в общество, привлекает к деятельности компании стейкхолдеров, являясь на сегодняшний день наиболее эффективным инструментом коммуникационной политики предприятия.

Алиса Мальцева