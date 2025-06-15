В Кишиневе произошли столкновения между полицией и православными верующими

В центре Кишинева произошли столкновения между православными верующими и полицией во время марша ЛГБТ («Движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Конфликт произошел, когда полиция потребовала от участников марша освободить улицу Букурешть, но организаторы отказались подчиниться. В то же время сотни верующих попытались преградить путь шествию, скандируя «Молдова — православная».

Сотрудники полиции блокировали путь православным активистам, что привело к столкновениям. На опубликованных записях видно, как священника повалили на землю. Мужчина с ребенком пытался прорваться через кордон, но его остановили и избили. Ребенок упал и ударился головой об асфальт. По данным издания NOI, нескольких активистов были задержаны.

ЛГБТ-активисты («Движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) продолжили шествие под охраной полиции. Ранее сегодня в Кишиневе прошел «Марш семьи», на который пришли тысячи сторонников традиционных ценностей.