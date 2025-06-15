КСИР: еще восемь командиров вооруженных сил Ирана погибли при ударах Израиля

Восемь командиров ВКС Корпуса стражей исламской революции погибли в результате атак со стороны Израиля. Об этом сообщает пресс-служба КСИР.

Среди наиболее высокопоставленных погибших командиров — глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командующий КСИР Хосейн Салами. Ранее сообщалось о гибели бывшего главы ВКС КСИР Амира Али Хаджизаде.

Взаимные атаки Израиля и Ирана начались 13 июня с операции Израиля «Восходящий лев». Вчера Армия обороны Израиля заявила, что в ходе первого удара в рамках операции погибли более 20 командующих иранскими вооруженными силами. По информации израильского Минздрава, всего с начала атак Ирана погибли 15 мирных жителей.