ЦАХАЛ: израильские ВВС уничтожили более 20 иранских командиров
В ходе первого удара в рамках операции «Нация львов» истребители израильских ВВС уничтожили более 20 командующих иранскими вооруженными силами, сообщает Армия обороны Израиля. Среди убитых глава разведуправления ВС Ирана.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Согласно сообщению ЦАХАЛа, убитый Голам-Реза Мархаби, глава иранской разведки, играл ключевую роль в оперативном планировании боевых действий Исламской Республики против Израиля в прошлом году. Его называют близким соратником начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, также погибшего в результате первого удара израильских ВВС.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате атаки помимо высокопоставленных военнослужащих, по данным ЦАХАЛа, были убиты девять ученых-ядерщиков, задействованных в иранской ядерной программе. Израиль объявил целью операции уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана и прекращение им производства баллистических ракет.