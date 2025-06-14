ЦАХАЛ: израильские ВВС уничтожили более 20 иранских командиров

В ходе первого удара в рамках операции «Нация львов» истребители израильских ВВС уничтожили более 20 командующих иранскими вооруженными силами, сообщает Армия обороны Израиля. Среди убитых глава разведуправления ВС Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Согласно сообщению ЦАХАЛа, убитый Голам-Реза Мархаби, глава иранской разведки, играл ключевую роль в оперативном планировании боевых действий Исламской Республики против Израиля в прошлом году. Его называют близким соратником начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, также погибшего в результате первого удара израильских ВВС.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате атаки помимо высокопоставленных военнослужащих, по данным ЦАХАЛа, были убиты девять ученых-ядерщиков, задействованных в иранской ядерной программе. Израиль объявил целью операции уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана и прекращение им производства баллистических ракет.