Криптоактивы идут в народ

К настоящему времени около десяти участников финансового рынка запустили инвестиционные инструменты с привязкой к курсам виртуальных валют. Квалифицированным инвесторам уже доступны структурные облигации, производные финансовые инструменты и цифровые финансовые активы (ЦФА). В дальнейшем ожидается расширение как линейки инструментов, так и списка базовых активов, а также инфраструктурные риски и жесткая конкуренция с зарубежными площадками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

“Ъ” рассмотрел особенности инструментов с привязкой к котировкам криптовалют, которые начали предлагать своим клиентам около десяти участников финансового рынка. Появление в РФ таких инструментов стало возможным после публикации соответствующего письма ЦБ (см. “Ъ” от 28 мая). Ключевым условием является отсутствие поставки криптовалют. Инструменты доступны только квалифицированным инвесторам. Банк России рекомендовал эмитентам консервативно оценивать риски инструментов путем их полного покрытия капиталом.

Одними из первых инструментов на криптовалютные активы стали структурные облигации, дополнительных доход по которым, а также объем погашения привязаны к стоимости базового актива. Такие бумаги выпустили «Румберг» (совместно с УК «Альфа-Капитал»), «Сбербанк КИБ» и ВТБ, которые ранее разместили десятки и даже сотни подобных ценных бумаг. В этот раз все три эмитента использовали привязку только к одному базовому активу — акциям iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), одного из крупнейших криптовалютных биржевых фондов под управлением BlackRock (чистые активы свыше $70 млрд, на балансе 668 тыс. BTC). Сами бумаги среднесрочные, срок обращения — один-два года.

При этом облигации различаются по уровню защиты капитала. ВТБ выпустил бумаги со 100-процентной защитой, тогда как облигации «Сбербанк КИБ» не имеют ее. Это означает, что даже при самом негативном исходе владельцу структурной облигации ВТБ будет выплачено 100% тела долга. «Сбербанк КИБ» оценивает выплаты при стресс-сценарии в размере 30% номинала. Вместе с тем более рисковые бумаги Сбербанка в перспективе обладают и более высокой доходностью — по оценке эмитента, до 75% годовых, тогда как максимальная прибыль по бумагам ВТБ оценивается в 30% годовых.

При этом эмитенты предупреждают, что все расчеты по прибыли и убыткам даются только «на основе исторических данных».

Также в паспорте облигации «Сбербанк КИБ» указывается: «Изменение рыночной ситуации невозможно предсказать... Реальные результаты инвестирования могут быть хуже».

ЦФА на криптоактивы пока выпустили лишь два эмитента — Т-Банк (на площадке «Атомайз») и Альфа-банк (на площадке «А-Токен»). Причем Т-Банк (через «ТБ Капитал») стал пока единственным эмитентом, обеспечившим инструменты биткойном. Были осуществлены два краткосрочных выпуска (сроком на один месяц). При этом в первом выпуске при погашении стоимость ЦФА будет определяться стоимостью базового актива + 2%. Альфа-банк осуществил два выпуска ЦФА, привязанных к стоимости iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF (с чистыми активами свыше $4,3 млрд). Эти инструменты также являются краткосрочными (один месяц).

Срочные инструменты на криптоактивы стали самой разнообразной группой. Московская биржа запустила трехмесячные фьючерсные контракты с привязкой к акциям iShares Bitcoin Trust ETF (см. “Ъ” от 5 июня). Причем интерес к ним оказался довольно высоким — за семь торговых дней объем сделок превысил 4,2 млрд руб., а их количество достигло 53,5 тыс. «Запуск фьючерса стал логичным и своевременным шагом в развитии нашей линейки»,— заявили на бирже.

Широкий список внебиржевых продуктов — опционов с привязкой к акциям iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF — представила компания «БКС Мир инвестиций». Минимальная сумма инвестиций во всех случаях начинается от 1 млн руб. Срочность инструментов составляет от одного года до пяти лет, для краткосрочных опционов уровень защиты капитала составляет 80–85%, для долгосрочных — 100%. При этом коэффициент участия в движении стоимости актива составляет от 95% до 175%. ИК «Цифра брокер» предлагает инвесторам форвардные контракты, также привязанные к стоимости iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF.

Финансовые инструменты на криптоактивы Выйти из полноэкранного режима Кто делает Инструмент Базовый актив Срочность Коэффициент участия (%) Защита капитала (%) Альфа-банк (Атокен) ЦФА iShares Bitcoin Trust ETF 1 мес. н. д. н. д. Альфа-банк (Атокен) ЦФА iShares Ethereum Trust ETF 1 мес. н. д. н. д. БКС Опцион iShares Bitcoin Trust ETF 1 год 95 80 БКС Опцион iShares Bitcoin Trust ETF 3 года 95 100 БКС Опцион iShares Bitcoin Trust ETF 5 лет 175 100 БКС Опцион iShares Ethereum Trust 1 год 95 85 БКС Опцион iShares Ethereum Trust 3 года 120 100 БКС Опцион iShares Ethereum Trust; iShares Bitcoin Trust ETF 3 года 145 100 БКС Опцион iShares Ethereum Trust; iShares Bitcoin Trust ETF 5 лет 135 100 ВТБ Структурные облигации iShares Bitcoin Trust ETF 2 года 110–120 100 Московская биржа Фьючерс iShares Bitcoin Trust ETF 3 мес. — — «Румберг» Структурные облигации iShares Bitcoin Trust ETF 1,5 года 100 Без защиты капитала Сбербанк КИБ Структурные облигации iShares Bitcoin Trust ETF 1 год 100 Без защиты капитала Т-Банк («Атомайз») ЦФА Биткойн 1 мес. 100 — «Цифра брокер» Форвард iShares Bitcoin Trust ETF — — — «Цифра брокер» Форвард iShares Ethereum Trust ETF — — — Открыть в новом окне В скобках указана площадка оператора информационных систем. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Финансовые организации ранжированы по алфавиту.

Это во многом объясняется интересом инвесторов к ведущей криптовалюте — биткойну. В настоящее время его котировки находятся возле $105 тыс., лишь немного проигрывая историческому максимум ($112 тыс.). С начала 2025 года биткойн подорожал на 12%, а за полтора года — более чем в 2,5 раза. И инвесторам стоит ожидать расширения списка инструментов на крипту. Как считает руководитель отдела развития блокчейн-технологий Т-Банка Александр Кретов, со временем участники рынка «выстроят крипто-фиатную инфраструктуру, что поспособствует появлению новых продуктов с привязкой именно к самой криптовалюте».

Так, «Финам» разрабатывает широкую линейку инструментов — как структурных продуктов, так и деривативов. Базовыми активами производных инструментов выступят биткойн, эфир, солана и другие криптовалюты. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрия Леснова, новые инструменты будут доступны клиентам уже до конца месяца. В «Го Инвесте» решили привязать свои инструменты к динамике Toncoin, криптовалюты от The Open Network. «БКС Форекс» собирается предложить инвестиции в криптовалюты через производные финансовые инструменты (ПФИ). «Это будут ПФИ на биткойн и эфир, а также доступ к iShares Bitcoin Trust ETF и ProShares Bitcoin ETF»,— заявили в компании.

Однако не все участники рынка оптимистично смотрят на перспективы запуска таких инструментов.

«Пока инфраструктура не создана, поэтому на данный момент о продуктах рано говорить»,— считает директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко. По мнению директора по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me Михаила Смирнова, судьба российского рынка бумаг, привязанных к криптовалютам, во многом зависит от его возможности «конкурировать с глобальными площадками». Еще одним фактором могут стать проблемы с надежностью хранения базового актива. «Просто надеяться на офшорных контрагентов брокера кажется недостаточным»,— заявил господин Даниленко.

Андрей Ковалёв