Ветеран финального фронта
Благодаря дублю Брэда Маршанда «Флорида» вплотную приблизилась к победе в Кубке Стэнли
«Флорида Пантерс» вплотную приблизился ко второй подряд победе в розыгрыше Кубка Стэнли. Он повел в финальной серии против «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 3:2, выиграв пятый матч на чужой площадке — 5:2 — благодаря прежде всего выдающемуся выступлению ветерана Брэда Маршанда, забросившего две важнейшие шайбы.
Ветеран Брэд Маршанд (в центре) стал главным снайпером финальных серий Кубка Стэнли за последние 37 лет
Фото: Jeff Vinnick / Getty Images
Успех «Флориды» в пятом матче, прошедшем 14 июня,— это, конечно, микс из множества значимых факторов. Среди них и исключительная цепкость гостей в отборе, и уверенная игра их российского голкипера Сергея Бобровского, и невезение соперника, попадавшего в каркас ворот. Но личным подвигам Брэда Маршанда точно принадлежит почетнейшее место в этом списке.
Подвиги, словно распахнувшиеся створки плотины, выпустили на волю кучу статистических данных, иллюстрирующих неординарность того, что он совершил.
В общей сложности в активе Маршанда уже десять голов и десять результативных передач в 22 проведенных «Флоридой» в play-off встречах.
Прекрасные показатели для 37-летнего ветерана, которого обладатели Кубка Стэнли приобрели у «Бостон Брюинс» марте, перед концовкой регулярного чемпионата, заранее усиливаясь ради нового штурма верхушки.
Но еще любопытнее показатели Брэда Маршанда именно в финальной серии. В пятом ее матче он забил два гола — пятый и шестой в серии. Во всей истории НХЛ не было игрока в возрасте 35 лет или старше, который смог бы отличиться в финале столько раз. А если забыть о возрастных ограничениях, то последним, кому покорялся рубеж в полдюжины голов в заключительном раунде play-off, был Эса Тикканен из «Эдмонтона». И случилось это аж в 1988 году. Маршанд, кстати, однажды был к этой отметке предельно близок. В 2011 году его «Бостон» справился с «Ванкувер Кэнакс» в финале play-off в семи матчах, а молодой тогда форвард забил пять голов.
Но еще большую ценность достижениям Брэда Маршанда придает специфика его голов. Чаще всего он забивает их из довольно сложных положений. Эти два — идеальная иллюстрация тезиса.
Маршанд открыл счет в стартовом периоде, укротив скакавшую по льду шайбу, укрыв ее от классного защитника Маттиаса Экхольма и найдя возможность пробить Кэлвина Пикарда, отчего-то заменившего в воротах «Эдмонтона» основного голкипера Стюарта Скиннера. Второй гол был еще примечательнее. Им Брэд Маршанд увеличил отрыв «Флориды» до 3:0, хотя казалось, что его побег обречен на провал. Перед Маршандом стоял Джейк Уолмен, пространства для маневра практически не осталось. Однако форвард сумел искусным финтом обыграть оппонента, а потом, вроде бы уже упершись в Пикарда, пропихнуть шайбу под его щитками.
Лучшим снайпером этого play-off является еще один игрок «Флориды» — Сэм Беннетт.
В пятом матче финала он забросил свою 15-ю шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Но после его завершения Беннетт говорил о том, что ему вместе с товарищами по команде надо бы пересмотреть эпизод с третьим голом и попросить Маршанда кое-чему их научить — похоже, скорее серьезно, чем в шутку.
Этот прорыв Брэда Маршанда, судя по всему, «Эдмонтон» добил. После него он дважды сокращал отставание, но запас «Флориды» оставался достаточно солидным. Поводов для паники так и не возникло.
Теперь «Флориде», чтобы второй год подряд одолеть «Эдмонтон» и снова забрать Кубок Стэнли, нужно одержать еще всего одну победу. Например, в шестом матче, который состоится на ее площадке в ночь со вторника на среду по московскому времени. Слегка греть душу поклонникам «Эдмонтона» перед ним должны разве что воспоминания. Допустим, свежие. В этом play-off «Флорида» дважды упускала шанс завершить серию, находясь в шаге от ее выигрыша: в сериях второго раунда против «Торонто Мейпл Лифс» и третьего раунда против «Каролина Харрикейнс», дожимая соперников лишь после осечки. Ну или прошлогодние воспоминания. В предыдущем противостоянии «Флориды» и «Эдмонтона» канадский клуб, прежде чем потерпеть поражение в седьмой встрече, отыгрался аж с 0:3, то есть отбил три «матчбола».