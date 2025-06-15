Ветеран финального фронта

«Флорида Пантерс» вплотную приблизился ко второй подряд победе в розыгрыше Кубка Стэнли. Он повел в финальной серии против «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 3:2, выиграв пятый матч на чужой площадке — 5:2 — благодаря прежде всего выдающемуся выступлению ветерана Брэда Маршанда, забросившего две важнейшие шайбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран Брэд Маршанд (в центре) стал главным снайпером финальных серий Кубка Стэнли за последние 37 лет

Фото: Jeff Vinnick / Getty Images Ветеран Брэд Маршанд (в центре) стал главным снайпером финальных серий Кубка Стэнли за последние 37 лет

Фото: Jeff Vinnick / Getty Images

Успех «Флориды» в пятом матче, прошедшем 14 июня,— это, конечно, микс из множества значимых факторов. Среди них и исключительная цепкость гостей в отборе, и уверенная игра их российского голкипера Сергея Бобровского, и невезение соперника, попадавшего в каркас ворот. Но личным подвигам Брэда Маршанда точно принадлежит почетнейшее место в этом списке.

Подвиги, словно распахнувшиеся створки плотины, выпустили на волю кучу статистических данных, иллюстрирующих неординарность того, что он совершил.

В общей сложности в активе Маршанда уже десять голов и десять результативных передач в 22 проведенных «Флоридой» в play-off встречах.

Прекрасные показатели для 37-летнего ветерана, которого обладатели Кубка Стэнли приобрели у «Бостон Брюинс» марте, перед концовкой регулярного чемпионата, заранее усиливаясь ради нового штурма верхушки.

Но еще любопытнее показатели Брэда Маршанда именно в финальной серии. В пятом ее матче он забил два гола — пятый и шестой в серии. Во всей истории НХЛ не было игрока в возрасте 35 лет или старше, который смог бы отличиться в финале столько раз. А если забыть о возрастных ограничениях, то последним, кому покорялся рубеж в полдюжины голов в заключительном раунде play-off, был Эса Тикканен из «Эдмонтона». И случилось это аж в 1988 году. Маршанд, кстати, однажды был к этой отметке предельно близок. В 2011 году его «Бостон» справился с «Ванкувер Кэнакс» в финале play-off в семи матчах, а молодой тогда форвард забил пять голов.

Но еще большую ценность достижениям Брэда Маршанда придает специфика его голов. Чаще всего он забивает их из довольно сложных положений. Эти два — идеальная иллюстрация тезиса.

Маршанд открыл счет в стартовом периоде, укротив скакавшую по льду шайбу, укрыв ее от классного защитника Маттиаса Экхольма и найдя возможность пробить Кэлвина Пикарда, отчего-то заменившего в воротах «Эдмонтона» основного голкипера Стюарта Скиннера. Второй гол был еще примечательнее. Им Брэд Маршанд увеличил отрыв «Флориды» до 3:0, хотя казалось, что его побег обречен на провал. Перед Маршандом стоял Джейк Уолмен, пространства для маневра практически не осталось. Однако форвард сумел искусным финтом обыграть оппонента, а потом, вроде бы уже упершись в Пикарда, пропихнуть шайбу под его щитками.

Лучшим снайпером этого play-off является еще один игрок «Флориды» — Сэм Беннетт.

В пятом матче финала он забросил свою 15-ю шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Но после его завершения Беннетт говорил о том, что ему вместе с товарищами по команде надо бы пересмотреть эпизод с третьим голом и попросить Маршанда кое-чему их научить — похоже, скорее серьезно, чем в шутку.

Этот прорыв Брэда Маршанда, судя по всему, «Эдмонтон» добил. После него он дважды сокращал отставание, но запас «Флориды» оставался достаточно солидным. Поводов для паники так и не возникло.

Теперь «Флориде», чтобы второй год подряд одолеть «Эдмонтон» и снова забрать Кубок Стэнли, нужно одержать еще всего одну победу. Например, в шестом матче, который состоится на ее площадке в ночь со вторника на среду по московскому времени. Слегка греть душу поклонникам «Эдмонтона» перед ним должны разве что воспоминания. Допустим, свежие. В этом play-off «Флорида» дважды упускала шанс завершить серию, находясь в шаге от ее выигрыша: в сериях второго раунда против «Торонто Мейпл Лифс» и третьего раунда против «Каролина Харрикейнс», дожимая соперников лишь после осечки. Ну или прошлогодние воспоминания. В предыдущем противостоянии «Флориды» и «Эдмонтона» канадский клуб, прежде чем потерпеть поражение в седьмой встрече, отыгрался аж с 0:3, то есть отбил три «матчбола».

Алексей Доспехов