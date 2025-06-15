В Омской области годовалая девочка утонула в ведре

Годовалая девочка утонула в ведре в деревне Тихвинка в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Оно было на 10 см заполнено водой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«14 июня около 19:00 (16:00 мск) в частном доме, расположенном в селе Тихвинка Павлоградского района Омской области, матерью в ведре было обнаружено тело годовалой девочки»,— сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, за два часа до происшествия родители троих малолетних детей в состоянии алкогольного опьянения легли спать. Дети оказались без присмотра. Проснувшись, мать обнаружила младшую дочь стоящей головой вниз в 30-литровом ведре, наполненном водой на 10 см, девочка была мертва. Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стала асфиксия. Предположительно, девочка потянулась за арбузной коркой, которая плавала на дне ведра.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти ребенку по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По данным ведомства, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В СКР уточнили, что оба родителя злоупотребляют спиртными напитками и «характеризуются отрицательно». Помимо погибшей девочки у них есть двое сыновей — 2021 и 2022 года рождения.

Екатерина Отрашкевич