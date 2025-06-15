Число пенсионеров в России за три месяца сократилось на 200 тысяч

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило 40,961 млн человек. По данным на 1 января их число превышало 41,169 млн, что на 208 тыс. человек больше.

Данные о количестве пенсионеров передает «РИА Новости» со ссылкой на Социальный фонд России. Агентство уточняет, что по подсчетам на начало апреля почти 8 млн пенсионеров продолжали работать. В числе неработающих пенсионеров — 33 млн человек.

Доля пенсионеров составляет более 28% населения России. Около 33,38 млн из них получают страховые выплаты по старости, еще 2,19 млн — по инвалидности.