Иран прекратил оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Тегеран прекратил оповещать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих действиях в ядерной сфере. Ранее власти страны допускали приостановку мониторинга ядерных объектов со стороны МАГАТЭ.

«У агентства могут быть запросы относительно объектов, подвергшихся атакам, но Иран больше не будет сотрудничать с агентством, как это было в прошлом»,— сказал Казем Гарибабади (цитата по IRNA).

Глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи ранее говорил, что Тегеран может приостановить мониторинг ядерных объектов, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, со стороны МАГАТЭ. 12 июня агентство заявило, что Иран не выполняет свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой наносит удар по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.