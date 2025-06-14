Иранское телевидение анонсировало новые атаки по Израилю

Иран в ближайшие часы предпримет «тяжелые и разрушительные» атаки против Израиля, сообщили на иранском государственном телевидении. В эфире телеканала объяснили новую серию ударов продолжающейся агрессией со стороны еврейского государства.

13 июня иранская телерадиокомпания IRIB объявляла запуски ракет по территории Израиля. Ответ Ирана на атаки Израиля начался вскоре после телетрансляции обращения верховного лидера страны Али Хаменеи, в котором он обещал ответить еврейскому государству силой на силу.

Вечером 13 июня вооруженные силы Ирана провели операцию «Правдивое обещание 3». В рамках нее Исламская Республика обстреляла города и объекты Израиля ракетами. Операция стала ответом на удары еврейского государства по иранской территории ранее тем же днем.