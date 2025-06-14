Fars: Израиль нанес удар по газодобывающему предприятию на юге Ирана

Израиль атаковал объект, обслуживающий газовое месторождение Южный Парс на юге Ирана, сообщает иранское информагентство Fars.

По сведениям агентства, Израиль применил для удара малогабаритный беспилотный аппарат. На объекте произошло возгорание, сейчас его пытаются ликвидировать пожарные расчеты, пишет Fars.

Месторождение Южный Парс находится в округе Канган в провинции Бушер Исламской Республики и является одним из крупнейших в стране. В прошлом году Иран занял третье место по объему поставок природного газа, уступая только России и США.