В Миннесоте застрелили члена заксобрания штата

Мэр Чамплина Райан Сабас сообщил, что 14 июня сенатор штата Джон Хоффман и его жена получили ранения, а член заксобрания штата Милисса Хортман и ее муж были убиты. Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что стрельба была преднамеренной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Хоффман и Милисса Хортман

Фото: Minnesota Legislature / AP Джон Хоффман и Милисса Хортман

Фото: Minnesota Legislature / AP

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник, убийца мог выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов. По словам собеседника агентства, следователи все еще работают над установлением мотивов преступлений и находятся на ранних стадиях расследования.

Джон Хоффман — член Сената Миннесоты, лидер демократов в заксобрании штата. Мелисса Хортман — демократ, бывший спикер Палаты представителей Миннесоты, член заксобрания штата.