Экс-депутат парламента Абхазии задержан за убийство коллеги

Бывший депутат Народного собрания Абхазии Адгур Харазия задержан спустя полгода после стрельбы в парламенте республики. Об этом сообщили в МВД Абхазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Операцию по задержанию провели 14 июня совместно Служба госбезопасности и МВД при личном участии главы СГБ Дмитрия Дбара и министра внутренних дел Роберта Киута.

Инцидент произошел 19 декабря 2023 года во время обсуждения запрета майнинга. По данным следствия, Адгур Харазия во время конфликта открыл стрельбу, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, а Кан Кварчия получил ранения. После этого экс-депутат скрылся с места преступления.

Генпрокуратура возбудила против Адгура Харазии уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом. Последние полгода он находился в федеральном розыске.