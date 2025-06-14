Иран пригрозил США ударами по кораблям и военным базам за помощь Израилю

Иранское агентство Mehr сообщило, что власти Ирана официально уведомили представителей США, а также Великобритании и Франции о том, что страна будет проводить масштабные атаки против Израиля в ответ на удар по объектам ядерной программы.

«Любая страна, которая участвует в отражении иранских атак на Израиль, будет подвергаться атакам на все региональные базы»,— приводит Mehr заявление иранской стороны. В сообщении говорится, что речь идет не только про военные базы, но и про корабли в Персидском заливе и красном море.

Ночью 13 июня израильская авиация нанесла удары по ядерным объектам Ирана. Вечером в тот же день иранские вооруженные силы ответили массовыми залпами ракет. Израильские СМИ сообщили, что в результате ударов Ирана пострадали более 60 человек, одна женщина погибла.