АО «Нытва» стало продавать спецножи в Беларусь

АО «Нытва» опубликовало отчет по итогам работы компании за 2024 год. Как следует из документа, в прошлом году предприятие завершило создание нового участка по производству ножей специального назначения. Они предназначены для рыбалки, туризма и пищевой промышленности. В отчете говорится, что создание производства позволило организовать 13 новых рабочих мест. Покупателями ножей являются мясокомбинаты в Кунгуре, Чайковском, Кудымкаре и несколько птицефабрик. Изделия продаются также в Республику Беларусь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

АО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит биметаллические ленты и полосы различного назначения со слоями из латуни, алюминия, меди и медно-никелевых сплавов, а также заготовки для монет и стальные ленты. Основной пакет акций «Нытвы» прежде контролировали три кипрские компании. По 22,8% принадлежало DeravenLimited, UnicopeLimited и StemvelkoLimited. В этом году мажоритарным акционером общества стала российская компания. Выручка АО по итогам прошлого года составила более 3,216 млрд руб., чистая прибыль — 23,09 млн руб.