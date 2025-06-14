Иран нанес ответный удар по Израилю. Главное

В ответ на атаку Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана вечером 13 июня провели операцию под названием «Правдивое обещание 3». В основном ответные действия Ирана сводились к массовым запускам ракет. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ».

С вечера 13 июня и до примерно 02:00 мск 14 июня, по сообщениям СМИ, иранская армия осуществила четыре серии запусков различных ракет.

Израильский телеканал N12 около 22:00 мск 13 июня оценивал число выпущенных Ираном ракет в 150-200. Армия обороны Израиля позже сообщала о примерно 100 ракетах, большая часть из которых была перехвачена. Во время четвертой волны атаки Ирана сообщалось о десятках, выпущенных по Израилю ракет.

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Ахмад Вахиди сообщил, что удары наносились по более чем 150 целям, включая авиабазы Израиля, где размещались истребители F-35, F-16 и F-15, заправщики и транспортные самолеты, а также расположенные на этих базах центры управления и радиоэлектронной борьбы.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что одна из иранских ракет поразила ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.

По данным израильских СМИ, во время первых трех ракетных атак Ирана пострадали более 60 человек, при последней — семь; одна женщина погибла.