Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бэкхем получил рыцарское звание

Экс-полузащитник сборной Англии по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бэкхем получил рыцарское звание и стал сэром. Список лауреатов государственных наград в честь официального дня рождения короля Карла III размещен на сайте правительства Великобритании.

В списке награжденных значатся основатель и вокалист рок-группы The Who Роджер Долтри, а также оскароносный актер Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Актриса Элейн Пейдж и экс-министр обороны Великобритании Пенни Мордонт удостоены титула дамы.

Список включает более 1200 имен, среди которых чемпион мира по дартсу Люк Литтлер, ставший кавалером ордена Британской империи, и скульптор Энтони Гормли, награжденный орденом Кавалеров почета. Такой орден могут иметь не более 65 человек одновременно.

Самым пожилым лауреатом стал 106-летний Уильям Ирвин, основатель клуба виноделов в Колрейне (Северная Ирландия). Он получил медаль ордена Британской империи за общественную деятельность. Самым молодым кавалером ордена стала 11-летняя Кармела Чиллери-Уотсон, страдающая врожденной мышечной дистрофией, отмеченная за вклад в повышение осведомленности о проблемах инвалидов.

Орден Британской империи основал в 1917 году король Георг V, прадед Карла III. Награда имеет пять степеней: кавалер ордена (низшая), офицер, командор, рыцарь или дама-командор и рыцарь или дама Большого креста. Две высшие степени дают право на рыцарский титул с приставкой «сэр» для мужчин или «дама» для женщин.