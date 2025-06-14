Bloomberg: США против предложения G7 снизить потолок цен на нефть из России

США выступают против предложения стран «Большой семерки» (G7) о снижении предельной цены на продажу российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, позиция Вашингтона ослабляет надежды европейцев на то, что руководители стран G7 на саммите в Канаде согласятся на сокращение добычи. Окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, добавили источники Bloomberg.

Евросоюз и Великобритания стремятся снизить потолок цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, чтобы оказать давление на доходы России от нефти.

ЕС включил нижний предел в свой последний пакет санкций, направленный против Москвы из-за ее вторжения на Украину.

Как сообщил один из источников агентства, ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снижения лимита без США, однако соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным.