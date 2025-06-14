FATF включила в «серый список» Боливию и Виргинские острова

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Боливию и Виргинские острова в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом («серый список»). При этом из перечня исключили Хорватию, Мали и Танзанию. Об этом сообщается на сайте группы.

Попадание в «серый список» FATF означает фактическое отключение от международной банковской системы и позволяет проводить финансовые операции только через посредников. В «серый» список попадают страны, согласные с рекомендациями организации и готовые принять меры.

В «серый список» также входят: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гаити, Конго, Йемен, Камерун, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мозамбик, Нигерия, Сирия, Лаос, Непал, Южная Африка, Южный Судан, Кения, Намибия, Монако и Венесуэла.