Иран признал факт утечки радиоактивных веществ на ядерном объекте в Натанзе

На ядерном объекте в иранском Натанзе зафиксирована «небольшая утечка», заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. В ночь на 13 июня объект подвергся ударам Израиля. На заводе в Натензе иран обогащал уран.

«В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей. Внутри объекта произошла очень небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду»,— сказал Бехруз Камальванди (цитата по арабской газете «Аль-Шорук»).

Представитель ОАЭИ добавил, что за пределы объекта утечка не вышла. «Поэтому с точки зрения загрязнения люди могут быть уверены, что проблем нет»,— заключил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Среди пораженных объектов был завод в Натанзе. Как сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, надземная часть завода была уничтожена. Он также сообщил о радиологическом и химическом загрязнении внутри самого объекта.