Курс доллара. Прогноз на 16–20 июня

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Переход ЦБ к циклу снижения ключевой ставки заметного влияния на курс не оказал На следующей неделе национальная валюта продолжит попытки обновить локальные максимумы. Поддержку курсу рубля окажет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent закрепилась выше уровня $70 за баррель. Основным же фактором останется интерес к рублевым долговым инструментам, дающим хорошую доходность на фоне высоких ставок, что снижает спрос на иностранную валюту со стороны предприятий. Отметим, что переход ЦБ к циклу снижения ключевой ставки заметного влияния на курс не оказал, так как жесткость денежно-кредитной политики сохраняется и, как следствие, стимулирует повышенный интерес к рублевым активам.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Инструмент нащупал локальные минимумы Пара USD/RUB довольно долго продолжает консолидироваться в диапазоне 77,4–80 руб./$, при этом ведя себя разнонаправлено, меняя направление движения чуть ли не через день. Нередко это свидетельствует о том, что инструмент нащупал локальные минимумы, но драйверов для того, чтобы перейти к росту, пока не хватает. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе рубль останется в обозначенном выше диапазоне.

Илья Федоров,

главный экономист Национальная валюта будет оставаться в диапазоне 78–80 руб./$ Рубль неподвижен как скала. Как и ожидалось, снижение ставки на предшествующей неделе не оказало влияния на курс. Ставки в экономике все еще высоки, чтобы повлиять на курс через кредитный канал. Время от времени курс подбирается к 80 руб./$, но все еще не может его преодолеть. Спрос на валюту фундаментально остается слабым. Не ожидаем существенного изменения курса на торгах в праздники даже на фоне потенциального снижения объема торгов. Рубль ближе к концу следующей недели начнет ощущать поддержку со стороны продажи валюты экспортерами в рамках единого дня уплаты налогов в конце месяца. Тем не менее национальная валюта будет оставаться в диапазоне 78–80 руб./$, ближе к нижней границе и, возможно, иногда выходить за ее пределы.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Геополитика — один из центральных факторов Рубль — на относительно стабильных позициях. На его стороне — жесткая денежно-кредитная политика российского регулятора, а также общая привлекательность национальной валюты в качестве сберегательного инструмента. Тем временем нефтяные цены, традиционно способные оказать поддержку курсу рубля, к середине недели показали снижение. Геополитика — по-прежнему один из центральных факторов, определяющих траекторию движения валют. В фокусе мировых рынков — свежий отчет управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в котором был понижен прогноз мирового спроса на «черное золото». А также — экономическая статистика по инфляции в США, которая является одним из основных ориентиров в политике ФРС и может скорректировать курс доллара. Между тем переговоры США и Китая способны добавить оптимизма общим настроениям на рынках.