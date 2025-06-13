Курс доллара. Прогноз на 16–20 июня
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Вторую неделю подряд доллар завершает уверенным укреплением позиций. По итогам пятничных внебиржевых торгов курс американской валюты составил 80,21 руб./$, прибавив за неделю 1,36 руб. Это на 3,31 руб. выше локального минимума установленного в конце мая. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 17 коп. до уровня 79 руб./$. На предстоящей неделе волатильность может вырасти, в центре внимания инвесторов обострение конфликта на Ближнем Востоке.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|79.00
|Банк Русский Стандарт
|78.50-80.50
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|«Цифра банк»
|77.40-80.00
|ПСБ
|78.00-82.00
|Консенсус-прогноз *
|79.24
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Переход ЦБ к циклу снижения ключевой ставки заметного влияния на курс не оказал
На следующей неделе национальная валюта продолжит попытки обновить локальные максимумы. Поддержку курсу рубля окажет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent закрепилась выше уровня $70 за баррель. Основным же фактором останется интерес к рублевым долговым инструментам, дающим хорошую доходность на фоне высоких ставок, что снижает спрос на иностранную валюту со стороны предприятий. Отметим, что переход ЦБ к циклу снижения ключевой ставки заметного влияния на курс не оказал, так как жесткость денежно-кредитной политики сохраняется и, как следствие, стимулирует повышенный интерес к рублевым активам.
Инструмент нащупал локальные минимумы
Пара USD/RUB довольно долго продолжает консолидироваться в диапазоне 77,4–80 руб./$, при этом ведя себя разнонаправлено, меняя направление движения чуть ли не через день. Нередко это свидетельствует о том, что инструмент нащупал локальные минимумы, но драйверов для того, чтобы перейти к росту, пока не хватает. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе рубль останется в обозначенном выше диапазоне.
Национальная валюта будет оставаться в диапазоне 78–80 руб./$
Рубль неподвижен как скала. Как и ожидалось, снижение ставки на предшествующей неделе не оказало влияния на курс. Ставки в экономике все еще высоки, чтобы повлиять на курс через кредитный канал. Время от времени курс подбирается к 80 руб./$, но все еще не может его преодолеть. Спрос на валюту фундаментально остается слабым. Не ожидаем существенного изменения курса на торгах в праздники даже на фоне потенциального снижения объема торгов. Рубль ближе к концу следующей недели начнет ощущать поддержку со стороны продажи валюты экспортерами в рамках единого дня уплаты налогов в конце месяца. Тем не менее национальная валюта будет оставаться в диапазоне 78–80 руб./$, ближе к нижней границе и, возможно, иногда выходить за ее пределы.
Геополитика — один из центральных факторов
Рубль — на относительно стабильных позициях. На его стороне — жесткая денежно-кредитная политика российского регулятора, а также общая привлекательность национальной валюты в качестве сберегательного инструмента. Тем временем нефтяные цены, традиционно способные оказать поддержку курсу рубля, к середине недели показали снижение. Геополитика — по-прежнему один из центральных факторов, определяющих траекторию движения валют. В фокусе мировых рынков — свежий отчет управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в котором был понижен прогноз мирового спроса на «черное золото». А также — экономическая статистика по инфляции в США, которая является одним из основных ориентиров в политике ФРС и может скорректировать курс доллара. Между тем переговоры США и Китая способны добавить оптимизма общим настроениям на рынках.
Спрос на валюту со стороны населения остается сезонно высоким
Рубль близок к своим локальным максимумам по отношению к доллару, несмотря на скопление умеренно-негативных новостей. Статистика от ЦБ отразила снижение объема продажи валютной выручки со стороны экспортеров в мае 27% м/м, при этом спрос на валюту со стороны населения остается сезонно высоким. Цены на нефть остаются высокими на фоне отсутствия прогресса в переговорах США и Ирана, однако обсуждение в ЕС возможного понижения потолка цен на российскую нефть добавляет число факторов, которые указывают на риски ослабления национальной валюты во втором полугодии.