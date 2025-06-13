IRNA: иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля

Иранские ракеты дважды поразили здание Министерства обороны Израиля, сообщает иранское государственное агентство IRNA. Иран нанес удар по десяткам целей, военным объектам и авиабазам на территории в ответ на ночную атаку.

Сегодня вечером Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание 3». Израильская армия зафиксировала запуски ракет со стороны Ирана. По данным IRNA, было запущено около сотни ракет. Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль развязал войну, и пообещал ответить на это силой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, еще 95 человек получили ранения.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».