Съемочную группу Федора Бондарчука эвакуируют из Ирана через сухопутную границу

Группу российских граждан в ночь на 14 июня эвакуируют из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном, сообщили ТАСС в посольстве России в Баку. В состав группы войдут члены съемочной группы Федора Бондарчука и артисты симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.

Общее число участников эвакуируемой группы составит 88 человек. Помимо россиян в нее войдут граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщил ТАСС представитель Федора Бондарчука, самого режиссера на момент эскалации в Иране не было. Ранее он был на съемках в Исламской Республике вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой, но покинул страну до обострения обстановки.

В Иране Федор Бондарчук участвовал в съемках сериала по произведению братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Он исполнит в проекте одну из главных ролей, а также выступит в качестве продюсера. В мае телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр Wink объявили о начале съемок сериала.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, среди мирного населения пострадали 95 человек.

Степан Мельчаков