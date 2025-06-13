В Екатеринбурге построят новое приемное отделение для больницы №40

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер анонсировал строительство в Екатеринбурге нового приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на базе больницы №40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отделение площадью 1,5 тыс. кв. метров будет создано с использованием самых передовых технологий и, во-первых, позволит разгрузить саму больницу, а, во-вторых, повысит качество оказываемой людям помощи», — написал он в telegram-канале.

По его словам, для реализации проекта привлечено около 520 млн руб. из федерального бюджета. «Еще 51 млн руб. направим из областного», — пообещал Денис Паслер.

Он пояснил, что выбор сделан в ее пользу, потому что в приемный покой больницы №40 в сутки поступает около 200 пациентов. «Новый приемный покой будет максимально полезным для пациентов. За счет качественного оснащения диагноз можно будет поставить гораздо быстрее — не за несколько дней, а непосредственно в приемном отделении»,— рассказал врио губернатора.

Новое подразделение планируют построить к началу 2026 года. Сейчас ведется подготовка земельного участка под установку модульной конструкции. Кроме того, в связи с реконструкцией будет организован сквозной проезд машин скорой помощи.

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Алексей Буров