«Про сокращение кадров речи нет, они сегодня в дефиците»

В министерстве здравоохранения Свердловской области создали рабочую группу для анализа состояния медицинской отрасли в регионе, сообщила на пресс-конференции заместитель губернатора — глава ведомства Татьяна Савинова. Она подчеркнула, что намерена вернуть в государственные медицинские учреждения сотрудников из частных организаций, сократить число абортов и повысить рождаемость на территории.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Татьяна Савинова дала первую пресс-конференцию спустя два месяца со дня назначения заместителем губернатора — министром здравоохранения Свердловской области. За это время она, в том числе, собрала рабочую группу из главных врачей, сотрудников ведомства и Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) для анализа инфраструктуры здравоохранения региона и ее финансовой модели.

«Изменения будут касаться управленческой структуры, про сокращение медицинских кадров вообще речи нет, они сегодня в дефиците, чтобы кого-то сокращать. Главная задача — повышение доступной медицинской помощи»,— заверила госпожа Савинова, добавив, что рабочая группа будет «максимально эффективна с точки зрения своих предложений».

Татьяна Савинова сменила на посту заместителя губернатора Павла Крекова и министра здравоохранения Андрея Карлова по решению Дениса Паслера, который в марте был назначен врио губернатора Свердловской области. Ранее, с 2019 года, госпожа Савинова работала вице-губернатором Оренбургской области — заместителем председателя правительства по социальной политике региона — министром здравоохранения Оренбуржья. Господин Паслер ранее занимал должность главы Оренбуржья.

Она не исключила, что после отставки заместителей министра здравоохранения Дениса Демидова, Елены Чадовой и Андрея Шастина в мае и назначения на их места Евгения Кречетова, Вячеслава Липатова, Игоря Пушкарева и Екатерины Барсаевой в ведомстве могут пройти новые кадровые перестановки.

«Анализирую ситуацию, смотрю за работой сотрудников как в минздраве, так и главных врачей, это обычный управленческий процесс»,— отметила Татьяна Савинова.

Замгубернатора подчеркнула, что «амбициозной задачей» ведомства является возвращение сотрудников из частных медорганизаций в государственный сектор здравоохранения. По ее словам, в 2024 году власти зафиксировали прекращение оттока кадров из учреждений. «Мы приросли на 1,3 тыс. врачей и на 1,3 тыс. средних медицинских работников»,— пояснила госпожа Савинова. Он также отметила, что размер зарплаты у медиков в госучреждениях здравоохранения Свердловской области является «одним из самых высоких» в стране. По ее словам, врачи получают свыше 130 тыс. руб. в месяц, а в крупных больницах — 150-180 тыс. руб. «В частных медицинских организациях зачастую заработная плата не выше, а даже ниже. Разница в нагрузке, в плановости и неотлаженности работы»,— отметила она, добавив, что необходимо «создавать условия, корпоративную культуру и понятную маршрутизацию» для сотрудников учреждений.

Госпожа Савинова подчеркнула, что в 2025 году власти намерены обновить объекты первичного звена здравоохранения, включая крупные поликлиники в Нижнем Тагиле, Ревде, Каменске-Уральском и Кировграде.

«Если за четыре года было отремонтировано 138 медицинских объектов, то в 2025 году мы должны обновить 90»,— сказала она.

Татьяна Савинова добавила, что до конца года в регионе откроют семь новых поликлиник вместо «одной раз в несколько лет», как было ранее. Она пояснила, что учреждения появятся в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, Серове, Арамили, Артемовском, Реже и Березовском.

Министр отметила, что намерена усилить работу по сокращению числа абортов в регионе. Согласно ее данным, в 2019-2020 годах беременность прекратили 15 тыс. женщин, в 2024 году — 10 тыс.

«Мы должны максимально вовлечь врачей женской консультации, чтобы не было формальным консультированием, когда женщины приходят с целью сделать аборт. Здесь очень большой ресурс, когда врачи могут отговорить от аборта»,— пояснила Татьяна Савинова.

Она подчеркнула, что после консультирования в 2024 году от аборта отказались 1,5 тыс. женщин. «Но наш ресурс еще больше, будем здесь применять креативные технологии, обучать наших врачей-акушеров-гинекологов. Это не просто врач-акушер-гинеколог, он созидатель жизни, и может реально сохранить человеческую жизнь. Этот статус мы будем повышать»,— заверила госпожа Савинова.

По словам Татьяны Савиновой, число родившихся в 2024 году на территории области снизилось на 1,3 тыс. человек по сравнению с 2023 годом и составило 38 тыс. Она подчеркнула, что свердловские власти уже приступили к разработке программы поддержки материнства и детства.

«Объективная история, самое драматическое снижение рождаемости было в Свердловской области и в Екатеринбурге с 1993 по 1999 год. Сейчас эти девочки, рожденные в конце 1990-ых, максимально вошли в фертильный возраст, их просто меньше физически, и наша задача, чтобы они больше рожали»,— сказала она.

Госпожа Савинова добавила, что власти обсуждают «целую плеяду» мер поддержки материнства с предпринимателями. «Работодатель должен понимать и принимать, что беременная женщина и молодая мама — это не обуза, а главный капитал. Когда женщина находится в уязвимом положении с точки зрения своей карьеры, если работодатель в нее в этот период вкладывается, то он ее максимально привязывает к своему учреждению»,— резюмировала она.

Василий Алексеев