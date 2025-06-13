Орловский суд взыскал с сахарного комбината «Русагро» за загрязнение Оки 43 млн

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"» (входит в ГК «Русагро»), поданный из-за загрязнения реки Оки и массовой гибели рыбы, и взыскал с предприятия 43 млн руб. в федеральный бюджет. Об этом сообщили в прокуратуре.

При проверке в ведомстве установили, что в августе 2024 года на участке Оки протяженностью 15 км около деревни Нарыково Мценского района поверхность реки была загрязнена, в результате чего погибло около 6,7 тыс. рыб. Экспертное исследование показало, что в водоем попали неочищенные сточные воды сахарного комбината. Показатели загрязняющих веществ в воде по некоторым позициям были превышены в 160 раз.

По данным Rusprofile, АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"» зарегистрировано в Мценском районе Орловской области в 2003 году для производства сахара. Уставный капитал — 10 млн руб. Учредителем компании является ООО «Группа компаний "Русагро"». Выручка предприятия в 2024 году составила 4,2 млрд руб., чистый убыток — 182 млн руб. Гендиректор — Евгений Бологов.

В апреле арбитражный суд Тамбовской области взыскал с ООО «Русагро-Тамбов» 2,6 млн руб. за загрязнение реки Савала.

Как тамбовские власти обвиняли сахзавод «Русагро» в загрязнении рек — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов