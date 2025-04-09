В Тамбове суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 2,6 млн с «Русагро»

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры региона к ООО «Русагро-Тамбов» (структура ГК «Русагро»), обязав его выплатить более 2,6 млн руб. ущерба от загрязнения реки Савала. Иск был подан 5 мая 2024 года после проверки соблюдения природоохранного законодательства.

В феврале 2024 года сахарный завод незаконно сбросил неочищенную сточную воду в реку Савала, что привело к ее загрязнению. Как следует из документов суда, производственные стоки Жердевского филиала ООО «Русагро-Тамбов» постоянно дренируют через заполненные на 95% карты полей в ручей Безымянный, в который предприятием также сбрасываются сточные воды в районе улицы Трудовая в райцентре. Ручей Безымянный впадает в реку Савала. Также установлено, что 23–24 января 2024 года на предприятии произошел аварийный сброс сточных вод с попаданием на рельеф местности и далее в ручей Безымянный.

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора уже оштрафовало компанию за нарушение правил охраны водного объекта (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, до 300 тыс. руб. штрафа для юрлиц) на 150 тыс. руб. Это решение в нобяре прошлого года утвердил Ленинский райсуд Тамбова.

Почему тамбовские власти обвинили сахзавод «Русагро» в загрязнении рек — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Русагро" назначили высокую Цну».

Анна Швечикова