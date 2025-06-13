Россия провела испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА

Первый вице-премьер России Денис Мантуров присутствовал на испытаниях перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам на одном из специализированных полигонов. Организаторами мероприятия выступили коллегия ВПК и Минпромторг. В нем также поучаствовали предприятия «Ростеха» и «Росатома». Вскоре системы могут стать частью универсальной сети ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Москвы Фото: Пресс-служба правительства Москвы

«В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям»,— говорится на сайте правительства.

В рамках испытаний были задействованы восемь комплексов противодействия БПЛА различной мощности — от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности. Отрабатывалось их противодействие разным типам дронов (малогабаритным, разведывательным и ударным). После доработки отдельных элементов лазерные системы поставят на серийное производство.

Накануне президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027–2036 годы. В качестве одной из ключевых задач он обозначил создание универсальной системы противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками. В ее основе должно лежать поражение целей независимо от их вида, подчеркнул глава государства.