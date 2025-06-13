В Иране назначили новых глав генштаба и КСИР

Абдулрахим Мусари стал начальником генштаба вооруженных сил Ирана после гибели Мохаммада Багери при атаке Израиля. По той же причине Мохаммад Пакпур сменил Хосейна Салами на посту командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Соответствующие назначения сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает телеканал IRIB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iranian Army / WANA / Reuters Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Мохаммед Багери, Хосейн Салами, а также ученые-ядерщики погибли в результате ночного авиаудара Израиля по Ирану. Операция ЦАХАЛа получила название «Нация львов». В ходе операции ВВС Израиля сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Официальный представитель общества Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халеди сообщил о более 90 пострадавших среди мирного населения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».