Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов после удара по Ирану

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир записал обращение к израильскому народу. В нем господин Замир рассказал о начале воздушной операции «Нация львов» в Иране. Он также призвал защищать израильский тыл и объявил дополнительную мобилизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«В это время я прошу вас поддержать войска и силы безопасности армии обороны Израиля, которые действуют с силой и решимостью как на ближнем, так и на дальнем фронте. Они защищают нас всех, рискуя своей жизнью. Мы призываем десятки тысяч солдат и готовимся на всех границах. Я предупреждаю, что любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену»,— цитирует Эяля Замира Israel National News.

ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана сегодня ночью. По данным представителя ЦАХАЛа, воздушное пространство Ирана пересекли 200 истребителей, они сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей. При атаке Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.

На территории ядерного объекта в Натанзе были слышны взрывы, писали тегеранские СМИ. При этом превышения уровня радиации отмечено не было. Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения. После этого Иран запустил в сторону Израиля более 100 дронов.