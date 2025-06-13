ЦАХАЛ: Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю

Иран начал наносить ответные удары по территории Израиля, заявил представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин. В сторону Израиля, по его словам, запущено более 100 дронов.

«Армия обороны Израиля работает над их уничтожением»,— цитирует господина Дефрина The Times of Israel. О числе перехваченных беспилотников не сообщается.

Ранее представитель ЦАХАЛа уточнял, что при ударах по Ирану было задействовано 200 истребителей. Военные самолеты сбросили более 330 боеприпасов примерно на 100 целей. Одной из них, по данным властей Ирана, стал ядерный объект в Натанзе.

Как выяснило агентство ISNA, при израильской атаке в городском округе Касре-Ширин на западной границе Ирана погиб один человек. Еще 24 человека получили ранения. Израиль начал воздушную операцию сегодня ночью.

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