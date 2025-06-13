Прокуратура признала незаконным митинг против реформы МСУ в Республике Алтай

Прокуратура Республики Алтай признала «незаконным публичным мероприятием» митинг, который провели местные жители на перевале Чике-Таман 12 июня. Его участники выступали против против ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ).

По данным ведомства, местные жители ограничили движение на автомобильной дороге во время акции. В ходе проверки правоохранители установили двух организаторов митинга. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) и ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге). Материалы дела переданы в Онгудайский районный суд республики.

Как писал «Ъ-Сибирь», о предстоящем переходе с действующей двухуровневой на одноуровневую модель МСУ глава региона Андрей Турчак сообщил на встрече с главами муниципальных образований 14 мая. Согласно предложенным поправкам в Конституцию, муниципалитеты сельского уровня будут ликвидированы, а их глав заменят руководители территориальных отделов районных администраций.

В начале июня проект закона о реформе МСУ утвердило правительство региона.

Александра Стрелкова