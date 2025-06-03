В муниципалитетах Горного Алтая могут восстановить прямые выборы при реформе МСУ

Главы муниципальных округов, которые будут создаваться в Республике Алтай, могут быть избраны на прямых выборах. Проект закона о реформе местного самоуправления (МСУ) утвердило правительство региона.

Заседание кабмина состоялось 3 июня. Проект закона о МСУ, а также соответствующие поправки в Конституцию республики представил полпред главы Горного Алтая Андрея Турчака в госсобрании — эл курултае и по взаимодействию с органами местного самоуправления Михаил Маргачев. «Глава муниципального округа избирается в соответствии с уставом муниципального образования альтернативно — на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных главой Республики Алтай»,— говорилось в докладе.

«Мы даем право райсоветам решить, как будут избираться главы районов — прямыми выборами или из представленных главой региона кандидатов»,— отметил господин Турчак. В настоящее время главы районов и Горно-Алтайска избираются депутатами советов по итогам конкурса. Прямые выборы в регионе были отменены в 2014 году.

Согласно предложенным поправкам в Конституцию, изменение границ муниципалитета не допускается без учета мнения населения. Кроме того, глава республики получит право обратиться в окружной совет с инициативой отправить главу округа в отставку в случае «систематического недостижения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления».

Валерий Лавский