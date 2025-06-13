Прокуратура Башкирии проводит проверку ДТП, в котором погиб подросток

Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование уголовного дела по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть по неосторожности (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня ночью на автодороге Новобалапаново — Еникеево в Абзелиловском районе произошла авария с участием мопеда «Альфа» и автомобиля «ВАЗ-2114». В результате столкновения погиб молодой человек. Водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

Олег Вахитов