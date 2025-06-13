Перенос части работ по капремонту Бельского моста на 2026 год объяснили паводком

Генподрядчик капитального ремонта арочного Бельского моста в Уфе АО «Уралмостострой» объяснил «Ъ-Уфа» удорожание проекта на 612,4 млн руб. и перенос его завершения «рядом экономических и природных причин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», старый Бельский мост ремонтируется по контракту управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) с «Уралмостостроем». На момент заключения договора в феврале 2022 года стоимость работ составляла 4 млрд руб., а их завершение планировалось до конца нынешнего лета. В конце мая этого года стороны подписали дополнительное соглашение — теперь финансирование составит 4,62 млрд руб., а окончание реконструкции намечено на конец июня 2026 года.

В компании уверяют, что с начала работ значительно выросли цены на материалы и строительные ресурсы. Кроме того, в 2024 году из-за работы на объекте были приостановлены из-за паводка, говорится в ответе мостоотряда №30 (филиала «Уралмостостроя»).

Восстановление поврежденных подъездных и временных дорог и береговых конструкций, рассказал генподрядчик, привели к увеличению объемов и сроков работ: «Согласно технологии выполнения работ все демонтажные работы, рекультивация, благоустройство переходят на 2026 год, и, с учетом паводка, возможно их завершение только до конца июня 2026 года».

В прошлом году начальник УСРДИС Константин Паппе жаловался на двухмесячное отставание ремонта от графика работ, так же сетуя на паводок.

Готовность моста оценивается в 83%.

Идэль Гумеров