Разводка моста

Окончание капитального ремонта арочного Бельского моста (старого) в Уфе, запланированное на конец лета, может быть перенесено почти на год. Возросла и стоимость работ. Увеличить финансирование проекта потребовал генподрядчик АО «Уралмостострой». В сентябре 2024 года он обратился с соответствующим иском в арбитражный суд. До судебного акта дело не дошло, так как спустя восемь месяцев после начала разбирательств мэрия Уфы согласилась поднять цену на 689,3 млн руб. Теперь стоимость капитального ремонта моста составляет почти 4,6 млрд руб. Основное бремя увеличившихся расходов возьмет на себя бюджет Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость ремонта моста увеличилась, как и сроки выполнения работ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Стоимость ремонта моста увеличилась, как и сроки выполнения работ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по иску АО «Уралмостострой» к Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы (УСРДИС), в котором дорожно-строительная компания просила у муниципалитета увеличить финансирование капитального ремонта арочного Бельского моста почти на 700 млн руб.

Как сообщал «Ъ», в феврале 2022 года УСРДИС подписал с филиалом «Уралмостостроя» — мостоотрядом № 30 — контракт на капремонт арочного моста 1956 года постройки. Предполагалось, что до конца лета 2025 года генеральный подрядчик заменит и реконструирует часть опор и пролеты моста, отремонтирует дорожное полотно.

АО «Уралмостострой» зарегистрировано в 1994 году. До 2019 года компания была прописана в Челябинске, с 2019-го по апрель 2025-го — в Уфе, а сейчас — в Перми. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. 41,2% акций принадлежат Павлу Рабучхину, 19,4% — Юлии Морозовой, 18,8% — Игорю Печкину. По данным Rusprofile, в 2024 году чистая прибыль «Уралмостостроя» составила 72 млн руб. при выручке 11 млрд руб. С УСРДИС Уфы компания заключила 11 контрактов на 35 млрд руб., в числе реализованных проектов — строительство транспортных развязок на Нагаевском шоссе и улице Генерала Рыленко.

Изначально ремонт моста оценивался немногим более чем в 4 млрд руб. Из них 730,4 млн руб. должны были лечь на бюджет Башкирии, а большую часть затрат — около 3,3 млрд руб. — брал на себя муниципалитет. С тех пор стоимость контракта неоднократно увеличивалась и уменьшалась, а к сентябрю 2024 года она составляла 3,9 млрд руб., причем подавляющая часть расходов в конце концов пришлась на республику (на бюджет Уфы — лишь 16,5 млн руб.).

16 сентября 2024 года генподрядчик потребовал поднять стоимость на 16,5% и в надежде изменить условия контракта обратился в арбитражный суд Башкирии. Третьими лицами к разбирательствам были привлечены администрация города, министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, региональное правительство и федеральный Фонд развития территорий, предоставлявший кредиты республиканскому бюджету на капремонт.

Что побудило «Уралмостострой» запросить увеличение финансирования, неизвестно. Судя по ответу пресс-службы мэрии, власти города готовы были согласиться с требованиями, если суд признает их законными.

Но на первом же заседании по существу дела, состоявшемся 4 февраля, истец ходатайствовал о переносе рассмотрения спора, так как уже тогда стороны рассматривали возможность прийти к урегулированию мирным путем. К тому моменту условия контракта вновь изменились — сначала стоимость работ снизилась до 3,92 млрд руб., а затем опять выросла на 10,4 млн руб. 12 марта 2025 года цена контракта увеличилась еще на 36 млн руб.

Новое заседание арбитражного суда должно было состояться 20 мая, однако на нем истец заявил об отказе от требований. В связи с этим производство по делу было прекращено.

В тот же день начальник УСРДИС Константин Паппе и директор мостоотряда №30 Василий Чекуров заключили очередное дополнительное соглашение к контракту. В нем заказчик согласился увеличить финансирование капитального ремонта до 4,62 млрд руб. (с дисконтом в 10,2 млн руб. по сравнению с требованиями «Уралмостостроя»). Большую часть новых расходов понесет бюджет республики — его затраты на капремонт увеличатся на 561,9 млн руб. (по сравнению с показателем в начале спора). Муниципальный бюджет взял на себя дополнительные 127,4 млн руб. Часть ассигнований (348 млн руб.) перенесена на следующий год.

Вместе с лимитами финансирования почти на год перенесено и завершение ремонта — обустройство проезжей части, путепровода, монтаж наружного освещения, судовой сигнализации, системы мониторинга, видеонаблюдения и архитектурной подсветки теперь планируется закончить лишь к 30 июня 2026 года.

В апреле министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова заявляла о 78%-й готовности сооружения. По ее словам, движение по мосту планируется запустить уже в этом году.

В мэрии Уфы вчера не сказали, с чем связано подорожание капремонта Бельского моста и каким образом муниципалитет изыщет дополнительные средства на проект. Без ответа остался и запрос в адрес филиала «Уралмостостроя».

Идэль Гумеров