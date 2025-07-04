Сегодня исполняется 50 лет основателю и художественному руководителю студии Soundrama, художественному руководителю театра «Центр драматургии и режиссуры» и Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Владимиру Панкову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Панков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский:

— Дорогого, любимого, продолжающего меня удивлять и восхищать Владимира Николаевича Панкова — человека, которому интересно думать и открывать новые смыслы в давно заезженной классике (и не в классике — тоже),— поздравляю! Поздравляю с днем рождения! Soundrama — его страсть и его открытие — делает нашу жизнь не только музыкальнее, но и гармоничнее! Спасибо! Желаю не забывать жалеть и любить себя! Здоровья и сил, сил на все и на всех!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»