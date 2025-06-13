Рубио предостерег Иран от действий против интересов США

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Израиль считает удары по Ирану необходимыми для своей обороны. В связи с этим господин Рубио предостерег Иран от действий против личного состава и интересов США. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

«Мы не имеем отношения к ударам по Ирану, и нашим высшим приоритетом остаётся защита наших сил в регионе. <...> Иран не должен посягать на интересы США и американских служащих»,— сказано в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран с воздуха. СМИ Тегерана сообщили о взрывах в городе. К 4:00 мск ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.