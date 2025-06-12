Полиция Дубая задержала бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса

Сотрудники полиции ОАЭ задержали в Дубае бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Бывший чемпион России по футболу помещен в центр временного содержания, откуда его могут отправить в Нидерланды. Там он обвиняется в нападении и торговле наркотиками. Об этом сообщила нидерландская газета De Telegraaf.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rui Vieira, File / AP Фото: Rui Vieira, File / AP

Адвокат игрока Джем Полат подтвердил изданию факт задержания, но отказался от дальнейших комментариев. Как пишет De Telegraaf, арест может быть связан с запросом на экстрадицию, который Нидерланды направляли властям ОАЭ. Нидерландский подданный, Квинси Промес в 2023 году был признан виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а в 2024 году — в незаконном обороте наркотиков. По двум делам ему грозит до семи с половиной лет лишения свободы. Футболист остался не согласен с решениями суда, его адвокаты подали апелляции.

10 июня 2025 года апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты бывшего игрока голландской сборной о приостановке действия решения о его аресте. Адвокаты Квинси Промеса утверждали, что тот готов соблюдать любые условия, лишь бы участвовать в судебном разбирательстве, оставаясь на свободе.

Квинси Промесу 33 года. Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем еще с 2021 по 2024 год. В составе «красно-белых» он помимо чемпионства в сезоне-2016/17 выиграл кубок и суперкубок страны.